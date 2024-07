Miłośnicy gier planszowych wzięli udział w żagańskich eliminacjach do mistrzostw kraju w Catan. Rozgrywki przeprowadzono w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy. Najlepsi zawodnicy wezmą udział w finale w Krakowie.

Turniej podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to eliminacje w wielu lokalizacjach Polski. Po nich dwóch graczy z każdego miasta kwalifikuje się do grona walczącego o finałowe trofeum. – Cieszy nas to, że miasto włączyło się w ten projekt. Tym bardziej, że jest tu wielu miłośników gier – zaznacza Karolina Antoniuk z miejskiej książnicy:

Sami zawodnicy stający w szranki rywalizacji podkreślają, że takie wydarzenia integrują środowisko. – To dobra zabawa, możliwość poznania nowych ludzi. Dobrze tu być – mówią uczestnicy gry:

Dodajmy, że na najlepszych zawodników eliminacji czekały nagrody.