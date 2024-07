Kilkudziesięciu studentów, przyszłych żołnierzy Królewskich Sił Powietrznych na kilka dni zawitało do Żagania. Muzeum Obozów Jenieckich zorganizowało dla kadetów szkolenie pod nazwą „Ucieczka do domu”. W ramach ćwiczenia mundurowi wykonują praktyczne zadania oraz poznają historię ucieczki z Stalagu Luft 3.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia zarówno muzeum, jak i dawnych terenów obozowych. Po oprowadzaniu z przewodnikiem mundurowi przystąpili do praktycznych ćwiczeń, które miały na celu odtworzenie przygotowań jeńców do ucieczki z oflagów. Zadanie obejmowało między innymi przygotowanie fałszywych dokumentów. Kadeci szyli również cywilne ubrania. Część z nich wykonywała ucieczkowy tunel. Jak sami mówią nie było łatwo przygotować tak wielką operację ucieczkową i utrzymać ją w skrytości. – Dla nas jest to ciekawa forma poznania tej wojennej historii – mówią przyszli żołnierze RAF:

W przyszłym tygodniu planowany jest pobyt kolejnej grupy brytyjskich kadetów.