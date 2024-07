Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął przygotowania do kolejnego Lubuskiego Tygodnia Seniorów.

Impreza odbędzie się, jak zawsze, na początku października. Jak zaznacza Magdalena Bugaj, z biura ROPS w Zielonej Górze, w tym roku Lubuski Tydzień Seniora będzie miał charakter jubileuszowy.

– Będzie to szczególna, 25. już edycja tego wydarzenia – podkreśla Bugaj:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej czeka już na zgłoszenia imprez i wydarzeń, które w ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora odbywać się będą w poszczególnych gminach i powiatach.

Jak mówi Magdalena Bugaj, to mogą być zarówno imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, spotkania i zabawy integracyjne, jak i wszystkie inne inicjatywy związane z seniorami:

Dodajmy, że tegoroczna, jubileuszowa edycja Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędzie się od 7 do 12 października. Zgłoszenia kandydatów do konkursu „Lider wsparcia seniora” oraz propozycji wydarzeń, jakie odbywać się będą w tym czasie w całym województwie, nadsyłać można do regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do 9 września.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl.