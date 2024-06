W środę (26 czerwca) w domu w Płotach koło Zielonej Góry doszło do awantury braci. W jej trakcie jeden z braci dźgnął drugiego nożem w brzuch – poinformowała PAP rzeczniczka zielonogórskiej policji podinsp. Małgorzata Barska.

W domu w Płotach wybuchał awantura między braćmi. W jej trakcie doszło do szarpaniny.

– Podczas kłótni brat zadał drugiemu bratu cios nożem w brzuch

– powiedziała Barska.

Do domu w Plotach przyjechała zaalarmowana zielonogórska policja i karetka pogotowia ratunkowego. Młody mężczyzna dźgnięty nożem został zabrany karetką do szpitala. Brat zadał mu co najmniej dwa ciosy nożem.

Nie ma informacji o stanie, w jakim znajduje się ranny mężczyzna.

Nożownik został zatrzymany. W domu w Płotach pracują policjanci i policyjny technik. Trwa zabezpieczanie śladów. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg awantury i okoliczności, w jakich doszło do użycia noża.