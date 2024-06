Sprawa ochrony piastowskiego zamku w Krośnie Odrzańskim co jakiś czas wraca. Pojawiają się koncepcje rozbiórki najbardziej zniszczonych elementów, a następnie odbudowania ich. Przeciwnicy takiego rozwiązania twierdzą, że trzeba chronić to co jest, bo wszystko inne będzie ledwie rekonstrukcją.

– Każde rozwiązanie wymaga ogromnych pieniędzy i dlatego koncentrujemy się na poszukiwaniu pieniędzy na zachowanie naszego dziedzictwa – mówi Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Zamek w Krośnie Odrzańskim został wybudowany przez księcia Henryka Brodatego w XIII wieku.