Piłkarze Solar Home Stilonu Gorzów przegrali u siebie z Pniówkiem Pawłowice 1:3 na zakończenie drugoligowego sezonu.

Wszystkie bramki padły w drugiej połowie: w 55 i 65 minucie do siatki gorzowian trafił Dawid Hanzel. Kontaktowego gola dla Stilonu zdobył w 74 minucie Danyło Demjanienko. 4 minuty później wynik spotkania ustalił Daniel Zieliński

Solar Home Stilon zakończy sezon na 8. lub 9. miejscu – to zależy jeszcze od jutrzejszego wyniku meczu Ślęzy Wrocław z rezerwami Górnika Zabrze. Wiadomo już natomiast, że gorzowski klub wygrał klasyfikację Pro Junior System 3 grupy III ligi.

Przypomnijmy, że kluby punktują za każdą minutę rozegraną przez zawodnika do lat 19, pod warunkiem, że przez cały sezon wystąpił on w co najmniej pięciu meczach przez przynajmniej 270 minut. Występy wychowanków (zawodników, którzy są w klubie co najmniej trzy pełne sezony) są punktowane podwójnie. Do kasy Stilonu trafi 400 tysięcy złotych, które klub będzie musiał wydać na cele związane z szkoleniem młodzieży – np. sprzęt, wynagrodzenie trenerów, wyjazdy na mecze, stypendia.