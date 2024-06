W podżarskim Olbrachtowie trwa budowa nowej placówki dla uczniów i przedszkolaków. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Jego koszt to niemal 11 milionów złotych.

Dofinansowanie do robót to aż 9 milionów złotych. – Cieszy nas to, że dostrzeżono konieczność budowy tego obiektu. Bez tych środków niełatwo byłoby udźwignąć tę inwestycję – mówi wójt żarskiej gminy Leszek Mrożek:

– Oprócz samego budynku będzie również wyposażony teren wokół – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że prace mają się zakończyć do 1 września.