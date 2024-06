Lekarze alarmują: do przychodni zdrowia psychicznego trafiają coraz młodsi pacjenci. Kiedyś byli to niemal wyłącznie dorośli, teraz jest to często młodzież, a trafiają się też dzieci.

– Odsetek młodych osób, które szukają u nas pomocy stale rośnie – potwierdza Olga Pazdan, kierowniczka Centrum Zdrowia Psychicznego w Gorzowie.

Dodajmy, że przy Centrum Zdrowia Psychicznego w Gorzowie funkcjonuje Klub pacjenta. Tu mogą się spotykać pacjenci z diagnozą psychiatryczną, ale nie potrzebują oni do tego skierowania lekarskiego. W ramach klubu funkcjonuje grupa wsparcia osób po kryzysie somatycznym. Co ciekawe, jest też grupa teatralna, która współdziała z Teatrem im. Osterwy w Gorzowie.