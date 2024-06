Rozstawiony z numerem ósmym Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Shapovalovem 6:3, 7:6 (7-0), 4:6, 6:1 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu.

Z powodu deszczu Hurkacz na kortach im. Rolanda Garrosa od środy melduje się codziennie. Najpierw jego mecz w drugiej rundzie z Brandonem Nakashimą rozgrywany był na przestrzeni 30 godzin, a kolejny nieco krócej, bo 26.

Spotkanie z Shapovalovem Polak rozpoczął w piątek po godzinie 17, ale gra kilka razy była przerywana. Po godz. 21 tenisiści udali się do szatni i później poinformowano, że do gry wrócą w sobotę. Na tablicy wyników widniało 2-0 w setach i 2:1 w trzeciej partii dla polskiego tenisisty.

Pierwotnie w sobotę mieli zaczać po godzinie 13 na korcie Simonne Mathieu, tym samym na którym rywalizowali w piątek. Znów jednak padało i organizatorzy przenieśli ich na zadaszony kort Suzanne Lenglen.

Hurkacz świetnie zaczął mecz. Już w drugim gemie przełamał rywala, co wystarczyło do wygrania partii 6:3. O losach drugiej zadecydował tie-brek. 27-letni wrocławianin był w nim bezbłędny, wygrywając 7-0.

W sobotę po wznowieniu gry potrzebował trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków. W efekcie Shapovalov wygrał trzecią partię 6:4. Później jednak dominacja podopiecznego trenera Craiga Boyntona nie podlegała dyskusji.

Hurkacz dobrze serwował i radził sobie z podaniem rywala. W efekcie po kilkunastu minutach prowadził 5:0. Kanadyjczyk nieco przedłużył spotkanie, ale Polak przy kolejnym własnym gemie serwisowym gładko je zakończył.

– Zmiana kortu nie była łatwa. Trybuny są tu trochę bliżej, piłka inaczej się odbijała, a rywal był ten sam. Cieszę się ze swojego występu i tego, że dostosowałem się do warunków

– powiedział Hurkacz w krótkiej rozmowie po meczu.

Na korcie zawodnicy spędzili dwie godziny i 41 minut. Hurkacz z Shapovalovem ma teraz bilans 5-1.

Kolejnym rywalem Polaka będzie albo rozstawiony z numerem 10. Bułgar Grigor Dimitrow, albo Belg Zizou Bergs.

1/8 finału to najlepszy wynik Hurkacza we French Open. Poprzednio dotarł do tego etapu dwa lata temu.

Wynik meczu 3. rundy singla:

Hubert Hurkacz (Polska, 8) – Denis Shapovalov (Kanada) 6:3, 7:6 (7-0), 4:6, 6:1.

Świątek i Hurkacz grają o ćwierćfinał French Open

W niedzielę mecze 1/8 finału French Open rozegrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Liderka światowego rankingu tenisistek już o godzinie 11 zmierzy się z Rosjanką Anastazją Potapową, a rozstawiony z numerem ósmym Polak nie wcześniej niż o godz. 17 z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (nr 10.).

Świątek i Potapowa zainaugurują rywalizację na zadaszonym korcie centralnym. 23-latki w seniorskiej rywalizacji nigdy ze sobą nie grały, ale na poziomie juniorskim Rosjanka odniosła cztery zwycięstwa, w tym we French Open 2016.

Polka w Paryżu walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze tytuł.

Hurkacz i Dimitrow zagrają natomiast jako ostatni na korcie Suzanne Lenglen, na którym dach zainstalowano przed tegoroczną edycją. Polak z Bułgarem ma wyjątkowo niekorzystny bilans. Przegrał z nim wszystkie pięć spotkań.

Ani 27-letni Hurkacz, ani sześć lat starszy Dimitrow nie grali jeszcze w ćwierćfinale French Open.

Tego dnia w drugiej rundzie debla rozstawieni z numerem 15. Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys zagrają z Amerykanami Christopherem Eubanksem i Evanem Kingiem, Magda Linette i Amerykanka Bernarda Pera z Włoszkami Sarą Errani i Jasmine Paolini (nr 11.), a Katarzyna Kawa i Japonka Nao Hibino z Rosjankami Mirrą Andriejewą i Wierą Zwonariową.