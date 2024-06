Z okazji Dnia Dziecka premier Donald Tusk otworzył „Bajkowy ogród” dla najmłodszych w ogrodach swojej kancelarii. Życzenia „spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaźni i samych pogodnych dni” złożyła także para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

O godz. 10 bramę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otworzył premier Donald Tusk. „Będzie tu dziś rządzić? To chodźcie!” – zwrócił się do czekających na wejście dzieci.

W ruch poszły telefony komórkowe.

– Chcesz mieć zdjęcie z panem premierem?

– słychać było co chwilę w pytaniach rodziców do dzieci. Szef rządu na spacerze po ogrodzie i pozowaniu do zdjęć spędził ponad godzinę.

Ogród wypełniony był zabawkami, leżakami, stanowiskami do gier (np. szachów i tenisa) oraz stoiskami poszczególnych ministerstw, wojska, służb mundurowych, instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa i związków sportowych.

Przed wejściem do budynku kancelarii można było sfotografować się z mażoretkami orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Na dzieci czekały pojazdy wojskowe – współczesne i zabytkowych. Wrażenie na starszych i młodszych robił ciągnik artyleryjski Citroen-Kegresse z 1932r., którego Wojsko Polskie używało w latach 30. XX wieku do holowania armat.

Ministerstwo Zdrowia miało dla dzieci materiały i zabawy promujące zdrowe odżywianie. W namiotach resort rodziny, pracy i polityki społecznej dzieci mogły bawić się i m.in. rysować, na rodziców czekały materiały o przyjętym niedawno przez Sejm programie „Aktywny rodzic” oraz o planowanym dłuższym urlopie dla rodziców wcześniaków (jest na etapie projektu ustawy).

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, która walczy z przemytem m.in. wyrobów zwierzęcych, postawiło m.in. na edukację o gatunkach zagrożonych wyginięciem, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. W sekcji zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe można było dowiedzieć się, jak przygotować się na wyprawę do lasu i nocleg wśród drzew, a na stanowisku Orlenu zjeść np. truskawkowe lody.

Donald Tusk spacer po ogrodzie rozpoczął od namiotu Straży Granicznej, towarzyszył mu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak (dla dzieci czekał tam m.in. komiks „Mała wataha”). W namiocie Ministerstwa Edukacji Narodowej szef rządu przykleił sobie do koszuli tarczę „Wzorowy rodzic” (do wyboru były także „Wzorowy uczeń” oraz „Wzorowy nauczyciel”).

W strefie sportowej rozegrany został konkurs na rzuty piłką do kosza dzieci kontra sportowcy. Obecni byli m.in. Monika Pyrek, Robert Korzeniowski i Otylia Jędrzejczak. Drużynie zawodowców przewodził były koszykarz NBA Marcin Gortat. Premier zagrał w drugim zespole.

Impreza w ogrodach KPRM zaplanowana jest do godz. 17.

Życzenia „spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaźni i samych pogodnych dni, pełnych zabawy i radości z odkrywania świata” z okazji Dnia Dziecka złożyła w sobotę para prezydencka.

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda życzyli również dzieciom, by otaczała je miłość i zrozumienie, a przedszkole lub szkoła były dla nich miejscem przyjaznym – „takim, w którym koleżanki i koledzy lubią się, szanują i nawzajem wspierają”. Para prezydencka podkreśliła również, by dzieci pamiętały, że są „ważne i kochane”.