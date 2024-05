Wojskowi z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa przygotowują się do wyjazdu do Libanu. Trwa kilkumiesięczne szkolenie żołnierzy przygotowujące ich do wykonywania zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL. Tym razem żołnierze szkolili się u boku policjantów z samodzielnego pododdziału prewencji z Legnicy.

Na półroczną misję wyjedzie kolejna grupa mundurowych. – W tej chwili realizujemy długi i ważny etap szkolenia. Obejmuje on między innymi umiejętność zapanowania nad tłumem i kontroli nad zamieszkami. Musimy być gotowi na szerokie działania. Dziś pomagają nam policjanci – mówi dowódca plutonu podporucznik Michał Kłodnicki :

– Pomagamy żołnierzom opanować procedury prewencyjne. Wojsko tego na co dzień nie robi, stąd nasza obecność i wspólne ćwiczenia – podkreśla aspirant sztabowy Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

– Korzystamy z wiedzy funkcjonariuszy, ale również pomagamy młodszym żołnierzom z racji posiadanego już misyjnego doświadczenia – mówi starszy sierżant Dariusz Manowita:

Dodajmy, że trzon 10. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Republice Libańskiej stanowią żołnierze ze świętoszowskiej brygady.