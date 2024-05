Wybory do europarlamentu są bardzo istotne dla Polaków – przekonuje w rozmowie z Radiem Zachód Bartosz Arłukowicz.

Poseł Koalicji Obywatelskiej i lider lubusko-zachodniopomorskiej listy KO w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego zwraca uwagę, że to kolejne w ostatnich miesiącach wybory. Bardzo ważna będzie w nich frekwencja. To od niej zależy ilość mandatów obsadzanych w poszczególnych regionach.

gosc arlukowicz o kampanii

Z najnowszej prognozy wyborczej, która przygotował socjolog Marcin Palade wynika, że w okręgu lubusko-zachodniopomorskim Koalicja Obywatelska może liczyć na dwa miejsca w europarlamencie, a Prawo i Sprawiedliwość na jedno.