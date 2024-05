Dziś gośćmi Lubuskiego Forum Radia Zachód byli: Krystyna Sibińska poseł PO, Władysław Dajczak poseł PiS i kandydat do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Jędrzejczak kandydat Lewicy do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Siemiński radny Sejmiku Województwa Lubuskiego i kandydat do Parlamentu Europejskiego z Polski 2050, Marcin Sygutowski kandydat do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji.