Decyzja o tym, na jaką pożyczkę gotówkową się zdecydować – w głównej mierze powinna odnosić się do znalezienia odpowiedzi na pytanie: jakie oprocentowanie kredytu gotówkowego będzie dobre w Twoim konkretnym przypadku. Aby to zrozumieć musisz wiedzieć, co w ogóle składa się na takie oprocentowanie, jak to wygląda na rynku i co ma wpływ na jego wysokość. Aby Ci ułatwić zrozumienie tego tematu – przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji w pigułce. Czym jest oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Oprocentowanie kredytu gotówkowego to nic innego, jak jeden z najważniejszych parametrów wpływający na końcowy koszt tego rodzaju finansowania. To właśnie wiedza o tym, jakie oprocentowanie kredytu gotówkowego masz w swoim przypadku – pozwala sobie uświadomić faktyczną zależność co do odsetek takiej pożyczki.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego – najważniejsze informacje:

Wpływa zarówno na wysokość raty, jak i na całkowitą wartość odsetek w czasie spłacania zobowiązania.

Składnikami tego parametru jest stawka referencyjna np. WIBOR oraz marża banku.

W przypadku prób negocjowania wysokości tego parametru – rozmawiasz z bankiem o marży, gdyż kredytodawca nie ma żadnego wpływu na stawkę referencyjną.

Pamiętaj też, że oprocentowanie kredytu gotówkowego może być zarówno stałe, jak i zmienne – co również należy uwzględnić podczas tej ważnej decyzji finansowej w zależności od indywidualnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś.

Jakie jest średnie oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Na to, jaka jest wysokość oprocentowania kredytu gotówkowego w głównej mierze wpływa wysokość stopy referencyjnej, a ta nie może być wyższa od wartości, na którą wskazuje prawo – a dokładnie art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego – na tej podstawie ważne jest podkreślenie, wartość ta w skali roku nie może być wyższa niż dwukrotność odsetek ustawowych.

Tym samym – patrząc na dane z 2023 roku można wysunąć dwie liczby:

20,5% – stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego w tym czasie. < 15 % – wartość rzeczywista takiego oprocentowania.

Ważne! Pamiętaj, że nie wszystkie instytucje bankowe mają w swojej ofercie kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Zwróć na to uwagę podczas decyzji.

Co wpływa na oprocentowanie kredytów gotówkowych?

Już nieco wyjaśniliśmy, od czego jest zależne to, jakie oprocentowanie kredytu gotówkowego jest w stanie zapewnić bank w swojej ofercie. Jednak z racji tego, jak bardzo jest to istotny temat – pochylmy się nad nim nieco bardziej.

Głównym czynnikiem wpływającym na oprocentowanie kredytów gotówkowych są decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Ten fakt w odniesieniu do tego, co aktualnie dzieje się na rynku przełożył się na preferencje banków w zakresie oferowanych kredytów – widać, że te ze zmienną stopą procentową są mniej chętniej proponowane konsumentom, aniżeli te ze stałą.

Tym sposobem możemy w płynny sposób przejść do finalnej części artykułu, która dotyczy dylematy kredytobiorcy w odniesieniu do tego, jakie oprocentowanie pożyczki gotówkowej wybrać.

Zmienne i stałe oprocentowanie — które wybrać przy kredycie gotówkowym?

Ostatecznie, aby zdecydować, jakie oprocentowanie pożyczki gotówkowej – najważniejsze jest porównać kluczowe zalety i wady obu opcji. Następnie przydatny okaże się ranking kredytów gotówkowych z oprocentowaniem, na które się finalnie zdecydowałeś.

Jeśli chodzi o zalety stałego oprocentowania to na pewno łatwość planowania budżetu, czy też przewidywalność rat kredytu. Minusem jest jednak brak możliwości elastycznego dopasowania wysokości rat do zmieniającej się sytuacji finansowej.

Natomiast oprocentowanie zmienne daje właśnie taką możliwość – jeśli WIBOR spadnie, Twój budżet na tym zyska. Przy takim oprocentowaniu możesz też liczyć na większą zdolność kredytową. Minusem jest tutaj niższa stabilność budżetowa, jak również czynnik stresu, jaki możesz odczuwać w obliczu doniesień o zmieniającej się stawce WIBOR, stąd tak ważne jest rozważne i dokładne rozważenie każdej z opcji.