Premier Donald Tusk podkreślił, że potencjalne uczestnictwo Polski w European Sky Shield Initiative (tzw. „żelaznej kopule”) to nie alternatywa wobec czegokolwiek, tylko uzupełnienie. Nikt nie mówi o rezygnacji z dotychczasowych programów – zaznaczył, pytany o wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.

Duda wcześniej tego dnia – pytany o tzw. żelazną kopułę nad Europą – powiedział m.in., że to „biznesowy projekt niemiecki”. Prezydent podkreślił również, że my od wielu lat budujemy system obrony powietrznej oparty przede wszystkim na systemie Patriot.

Tusk pytany podczas późniejszej konferencji o słowa prezydenta, odparł:

Premier podkreślił, że potencjalne uczestnictwo Polski w European Sky Shield Initiative to „nie alternatywa wobec czegokolwiek, tylko uzupełnienie” i nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych Polskich programów, mających na celu ochronę nieba przed atakami rakietowymi.

– podkreślił szef rządu.

– Liczę tutaj na współpracę pana prezydenta. Ten ostatni rok jego prezydentury, moim zdaniem, powinien on poświęcić na pełną współpracę na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa i liczę na to, że tak będzie

– zaznaczył Tusk.

Premier, który w poniedziałek rozmawiał z premier Danii Mette Frederiksen m.in. o budowie skutecznej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w Europie, powiedział wówczas, że Polska chce uczestniczyć w pracach nad budową tzw. żelaznej kopuły.

– mówił Tusk po spotkaniu z premier Danii.

Prezydent Andrzej Duda pytany we wtorek, czy będzie wspierał działania rządu dotyczące budowy tzw. żelaznej kopuły nad Europą – razem z innymi państwami Unii Europejskiej, m.in. Niemcami, Wielką Brytanią i Danią, mówił m.in., że „do tej pory stanowisko polskich władz było w tym aspekcie było jednoznaczne”.

– My od lat budujemy system obrony powietrznej, oparty przede wszystkim na systemie Patriot, co do którego dostawy, umowy podpisaliśmy już bardzo dawno (…). Pierwsze baterie są już w tej chwili w Polsce i już w tej chwili służą na nich polscy żołnierze. Ale oczywiście one będą nadal dostarczane do naszego kraju