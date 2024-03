Siatkarze Astry Nowa Sól na zakończenie rundy zasadniczej Tauron I ligi zagrają wyjazdowe spotkanie z Gwardią Wrocław.

Nowosolanie zajmują dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Mają na koncie 47 punktów czyli punkt mniej niż zajmujący siódme miejsce REA BAS Białystok i ósmy w tabeli zespół Lechii Tomaszów Mazowiecki. Przy potknięciach rywali jest szansa na awans do czołowej ósemki, która zagra play off. O nastawieniu przed meczem we Wrocławiu mówi Andrzej Krzyśko – szkoleniowiec Astry Nowa Sól: