W rozgrywanym w Krośnie Odrzańskim finale lubuskiej III ligi siatkarzy doszło do niespodzianki w postaci zwycięstwa Żaka Krzeszyce 3:0 nad zespołem SUS Travel Elephant Trzebiatów. Drużyna z województwa zachodnioopomorskiego wygrała rundę zasadniczą i była w niej dwukrotnie lepsza od Żaka, ale teraz wziął on skuteczny rewanż, zwyciężając wszystkie sety do 22:

Zarówno Żak jak i Elephant zagrają w barażach o II ligę. Z kolei w meczu o trzecie miejsce – ostatnie premiowane udziałem w barażach – Tęcza Krosno Odrzańskie pokonała Trzynastkę Zielona Góra. Młody zespół z Winnego Grodu powalczył, ale bardziej doświadczeni krośnianie pozwolili sobie na stratę tylko jednego seta.