Siatkarki Grupy Polcontrol AZS UZ wygrały finał lubuskiej III ligi pokonując UKS Ares Nowa Sól 3:1.

Pierwszy set zakończył się wysoką wygraną zielonogórzanek do 12, ale w drugim nowosolanki wygrały 30:28 i w meczu był remis 1:1. Mocno rozdrażnione akademiczki, słabo rozpoczęły trzeci set, gdy przegrywały 0:4. Reprymenda trenera Jakuba Czarneckiego przyniosła efekt i to zielonogórzanki przejęły inicjatywę. Wygrały seta do 20, a czwartego do 19. To oznacza, że Polcontrol AZS UZ i Ares Nowa Sól zagrają w barażowym turnieju o wejście do II ligi.

Trzecie miejsce w zielonogórskim turnieju zajął zespół USA Beach Volley Lubsko, który pokonał Empirię Orion Sulechów 3:2.