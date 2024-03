Po kilkudziesięciu latach do Żagania wracają szachy. W sali kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury zorganizowano pierwszy od dłuższego czasu powiatowy turniej szachowy. O „Złoty Maszkaron” rywalizowali uczniowie z kilkunastu szkół regionu.

Strategiczne posunięcia po polach szachownicy wykonywali młodzi miłośnicy tej gry z podstawówek, jak i licealiści i technicy. Zainteresowanie takimi przyszłymi rozgrywkami wyrażali również dorośli, co organizatorzy przyjęli do kalendarza przyszłych działań. Sami uczestnicy turnieju podkreślają, że takie współzawodnictwa szachowe powinny się odbywać częściej. – To doskonała integracja, relaks, ale i trening umysłu – mówią uczniowie: