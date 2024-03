Siatkarki AZS-u UZ Zielona Góra wygrały 3:0 z USA Beach Volley Lubsko w drugim meczu półfinałowym III ligi. W niemal wszystkich setach zielonogórzanki prowadziły od początku do końca, jedynie druga partia zaczęła się od krótkiej, wyrównanej gry. Ostatecznie zwycięstwa do 19, 12 i 11 zapewniły akademiczkom awans do finału i jednocześnie udział w barażach o II ligę.