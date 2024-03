Z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do mojej propozycji, żeby sojusznicy w NATO wydawali co najmniej 3 proc. swojego PKB na obronność – powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek (12 marca) po spotkaniu z amerykańskimi kongresmenami.

We wtorek (12 marca) podczas wizyty w Waszyngtonie prezydent Duda spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego Kongresu, w tym spikerami i liderami mniejszości Izby Reprezentantów i Senatu. Po spotkaniu w wystąpieniu dla mediów powiedział, że były to „bardzo ciekawe i dobre rozmowy”.

– To jest najważniejsze: ten przekaz, że te relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi, kto jest prezydentem w Stanach Zjednoczonych, kto jest prezydentem w Polsce, jaka jest większość w parlamencie – powiedział prezydent. – Budujemy te relacje; te 25 lat obecności Polski w NATO, ten cały czas po 1989 roku, kiedy budujemy ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to wszystko pokazuje te bardzo silne więzi

– dodał.

Prezydent powiedział, że w rozmowach z amerykańskimi politykami poruszał temat sytuacji bezpieczeństwa Polski, takiej, jaka ona dzisiaj jest i jakie są dzisiaj jej wymagania”.

– Muszę powiedzieć, że z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do tej propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki na obronność zostały podniesione z 2 do 3 proc. PKB

– oświadczył prezydent.

Prezydent Duda zapowiedział na poniedziałkowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że podczas wizyty w Białym Domu i kolejnej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli chce zaproponować „by państwa NATO wspólnie zdecydowały, że wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie tyle 2 proc., co 3 proc. PKB na obronność”.

– To będzie granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić

– przekazał prezydent.

Państwa członkowskie NATO na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego zobowiązane są do ciągłego utrzymywania i rozwoju własnych zdolności obronnych; obecnie NATO uznaje, że do spełnienia tego wymogu każde państwo powinno wydawać co najmniej 2 proc. własnego PKB, jednak część państw tego wymogu nie spełnia. Obecnie największy odsetek PKB na obronność przeznacza Polska (4,23 proc. PKB), na drugim miejscu są USA, wydające ok. 3,5 proc. PKB. Powyżej progu 2 proc. plasują się jeszcze m.in. państwa bałtyckie czy Wielka Brytania, nie spełniają go natomiast państwa takie jak Francja, Holandia, Czechy, Włochy czy Kanada. W tym roku próg 2 proc., wedle deklaracji kanclerza Olafa Scholza, osiągnęły Niemcy.

W wtorek po południu czasu lokalnego, a wieczorem czasu polskiego, planowane jest wspólne spotkanie prezydenta Dudy i premiera Donalda Tuska z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu.