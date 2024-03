Import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, problemy polskich rolników i przewoźników oraz wzmacnianie współpracy między innymi w energetyce czy przy projektach kosmicznych. Te kwestie poruszyli przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy podczas spotkania we Lwowie.

Na posiedzeniu międzyrządowej komisji do spraw współpracy gospodarczej Polskę reprezentowali między innymi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman i szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski.

Minister Siekierski podniósł temat napływu produktów rolnych z Ukrainy. Mówił, że bezcłowy handel wprowadzony przez Unię Europejską spowodował „lawinowy wzrostu importu” niektórych artykułów do Polski. Cytowany w komunikacie wydanym przez resort rolnictwa podkreślił, że rządowi zależy na wypracowaniu rozwiązania, które ograniczy negatywne skutki napływu towarów na polski rynek. Minister liczy na „wypracowanie mechanizmu wzajemnego licencjonowania eksportu produktów rolnych”.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman powiedział, że w skład polskiej delegacji we Lwowie weszli przedstawiciele wszystkich resortów, odpowiadających za współpracę gospodarczą. „To dowód na to, że współpraca z Ukrainą jest dla nas szczególnie ważna i strategiczna” – przekazał po zakończeniu obrad ze stroną ukraińską. Zaznaczył, że komisja jest odpowiednim forum do dyskusji o trudnych sprawach, ale także o dalszej współpracy.

Szef resortu poinformował, że prace tego zespołu będą obywały się częściej, a grupy robocze zajmą się kolejnymi obszarami współpracy. Wicepremier Ukrainy, minister do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Iryna Wereszczuk powiedziała, że międzyrządowy zespół jest ważnym elementem współpracy Warszawy i Kijowa. „Nasza komisja stanowi przykład, że potrafimy skutecznie pracować, uzgadniać, omawiać trudne kwestie, działać z korzyścią dla naszych państw i naszych narodów” – stwierdziła.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w Polsce.