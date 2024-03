Okazałe zwycięstwo 5:0 odnieśli juniorzy młodsi Lechii Zielona Góra nad Arką Gdynia w ramach 19. kolejki Centralnej Ligi Juniorów U-17.

Co prawda obraz gry nie był tak jednostronny, jak sugeruje to końcowy wynik, ale nie da się ukryć, że zielonogórzanie wyglądali na boisku wyraźnie lepiej od rywala. Po pierwszej połowie Lechia prowadziła 2:0 po golach Marcela Kurka i Dawida Dębskiego, choć w ostatnim kwadransie przed przerwą do głosu doszli goście. Zielonogórzanie wytrzymali ich napór, a chwilę po powrocie z szatni na 3:0 podwyższył Dawid Dębski.

Później poszło już z górki – w 61. minucie na listę strzelców wpisał się Maciej Szostak, a w doliczonym czasie gry mecz zamknął Igor Kwieciński.