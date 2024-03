Zadaniem numer jeden wszystkich krajów NATO jest utrzymanie integralności, efektywności oraz gotowości do obrony i odstraszania – powiedział PAP b. prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dodał, że Europa musi zwiększyć swój udział w NATO.

26 lutego 1999 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO, a 12 marca 1999 r. w Independence w USA ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier złożyli na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright dokumenty potwierdzające wstąpienie Polski do NATO. Tego dnia polska flaga po raz pierwszy została wciągnięta na maszt obok flag innych państw członkowskich. We wtorek 12 marca będziemy świętować 25-lecie tego wydarzenia.

W drodze Polski do NATO ówczesny prezydent za najbardziej emocjonujący dzień wspomina szczyt NATO w Madrycie, kiedy podjęto decyzje o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów w sprawie członkostwa w sojuszu.

To był bardzo emocjonujący moment i nawet moment łzy w oku, bo to była chwila historyczna, której, jak sądzę, 25 lat temu nawet w pełni nie docenialiśmy

– wspomina Kwaśniewski.

Ocenił, że z dzisiejszej perspektywy agresji Rosji na Ukrainę decyzja ta wydaje się „zupełnie fundamentalna”.

Przyznał, że gdyby Polska pozostała w tzw. szarej strefie, bez gwarancji bezpieczeństwa, która wynika z art. 5 traktatu północnoatlantyckiego, bylibyśmy dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji.

– powiedział.

Poza tym, musielibyśmy, a pewnie nie byłoby na to pieniędzy, wydawać dużo środków, żeby nasza armia się rozwijała. Pamiętajmy, że Polska od początku transformacji miała inne priorytety, sprawa wojska nie była najważniejsza

– dodał.

Kwaśniewski podkreślił, że rok 2024 jest szczególny, ze względu na wybory prezydenckie w USA.

Wiele wskazuje na to, że Donald Trump może wrócić do Białego Domu, a jego stosunek do NATO jest sceptyczny. Myślę, że w tej chwili zadaniem numer jeden wszystkich krajów NATO jest utrzymanie integralności sojuszu i utrzymanie tej struktury jako efektywnej, działającej i takiej, która jest rzeczywiście gotowa nas bronić, a przede wszystkim odstraszać