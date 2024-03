Trwa sekcja zwłok dziecka, którego ciało znajdowało się w jednym z domów w Świebodzinie. Chodzi o siedmiomiesięczne niemowlę. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, wczoraj do jednego z mieszkań w Świebodzinie została wezwana pomoc. Osoba zgłaszająca zadzwoniła na numer alarmowy 112. Po chwili pod dom podjechała karetka pogotowia ratunkowego oraz świebodzińska policja. W mieszkaniu było martwe siedmiomiesięczne dziecko.

Jak mówi prokurator Ewa Antonowicz, obecnie postępowanie prowadzone jest w sprawie. Na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów.

Szczegółowe informacje będą znane po sekcji ciała dziecka.

W domu, gdzie doszło do tragedii był ojciec dziecka. To on sprawował opiekę nad kilkumiesięcznym niemowlęciem. Matka w środę została zatrzymana przez policję za kradzież.