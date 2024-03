Znamy listy kandydatów do sejmiku lubuskiego, którzy startują w tegorocznych wyborach. Przypomnijmy, że województwo lubuskie podzielone jest na pięć sejmikowych okręgów. Do obsadzenia jest w nich od 5 do 7 mandatów. W sumie w sejmiku zasiądzie 30 radnych.

Listy publikujemy w kolejności rejestracji w wojewódzkiej komisji wyborczej.

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 (Gorzów, pow. gorzowski, pow. strzelecko-drezdenecki)

KW Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców

1 RÓŻYCKI Sławomir Jan Gorzów

2 PIŚKO Mateusz Kostrzyn nad Odrą

3 ZABIELSKA Małgorzata Aniela Chwałowice

4 WITKOWSKA Rita Aniela Witnica

5 ŻUKOWSKI Sebastian Marcin Gorzów

6 ŻYGLIŃSKA Monika Daria Witnica 7 RÓŻYCKA Joanna Agnieszka Gorzów

KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

1 PACHOLIK Krystian Międzyrzecz

2 MAKSYMOWICZ Janusz Gorzów

3 JAKUBOWSKA-SIUDA Paulina Patrycja Kłodawa

4 ŁAGODA Przemysław Michał Wawrów

5 SZYPIÓRKOWSKA Magdalena Gorzów

6 LEWANDOWSKI Marek Gorzów

7 MACH Wiktoria Gorzów

8 MILER Henryka Józefa Wysoka

9 JAGIEŁŁO Jakub Bogusław Kłodawa

KKW Koalicja Obywatelska

1 SYNOWIEC Anna Gorzów

2 HARASIMOWICZ Hubert Edward Gorzów

3 WIERCHOWICZ Jerzy Gorzów

4 MARCINKIEWICZ Mirosław Gorzów

5 GIERCZAK Tomasz Marek Gorzów

6 KOSTOWIECKA Ewelina Kostrzyn nad Odrą

7 PESZKO Aneta Urszula Drezdenko

8 JASICKA-SZABAT Aleksandra Elżbieta Chwalęcice

9 KURCZYNA Marcin Rafał Gorzów Wielkopolski

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 PŁONKA Elżbieta Teresa Gorzów

2 DAJCZAK Zofia Alicja Strzelce Krajeńskie

3 MADEJ Ireneusz Marian Kłodawa

4 FRASZCZYK Marek Baczyna

5 SENGER Marzanna Górzyca

6 NIEKRASZ Elżbieta Stanisława Gorzów

7 BURDZIŃSKI Łukasz Tomasz Gorzów

8 KALINOWSKI Andrzej Mariusz Gorzów

9 GROCHALA Agnieszka Jadwiga Rokitno

KW Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej

1 MICHALSKI Tomasz Stefan Gorzów

2 SZPERKA Aleksander Apoloniusz Gorzów

3 ANDRZEJCZAK Bogusław Albin Gorzów

4 KRAWCZYK Anna Teresa Gorzów

5 WALCZYŃSKA-RECHMAL Maria Gorzów

6 KULCZYCKI Ryszard Jerzy Gorzów

7 BUSZKIEWICZ Iwona Gorzów

8 WŁODARCZAK Zbigniew Marian Gorzów

9 RAKSA Iwona Marzena Drezdenko

KKW Trzecia Droga

1 HALASZ Marek Strzelce Krajeńskie

2 BROSZKO Patryk Jan Gorzów

3 PĘCZEK Lucyna Maria Pławin 4 STROJNOWSKA Bogusława Aleksandra Kostrzyn nad Odrą

5 MOŁODCIAK Mieczysław Santocko

6 SZCZEPANKIEWICZ Mirosław Janusz Gorzów

7 WRÓBLEWSKA Julia Barbara Zwierzyn

8 SURMA Zbigniew Tomasz Gorzów

9 MISIAK Iga Karolina Stare Polichno

KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy

1 LIPKO Paweł Józef Gorzów

2 ŁOPATOWSKI Bartłomiej Zbigniew Różanki

3 MAŁACHOWSKA Magdalena Gorzów

4 BRATKOWSKI Oskar Ługi

5 OLECHNOWSKA Agnieszka Edyta Gorzów

KKW Lewica

1 JĘDRZEJCZAK Tadeusz Chwalęcice

2 OCH Ewa Maria Kostrzyn nad Odrą

3 DOMARADZKI Mariusz Karol Gorzów

4 KOWALEWSKA Urszula Jolanta Gorzów

5 CABEL Lech Jerzy Drezdenko

6 SOBCZAK Aleksandra Kostrzyn nad Odrą

7 WOJCIECHOWSKA Elżbieta Maria Kostrzyn nad Odrą 8 BUJNOWSKI Bartłomiej Jakub Gorzów

9 STOJANOWSKI Artur Pyrzany

KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd

1 DIAKONÓW Michał Gorzów

2 DIAKONÓW Piotr Edward Gorzów

3 KARNACZ Łukasz Piotr Gorzów

4 BURSZTYN-DIAKONÓW Anna Gorzów

5 ZAWADZKA Aleksandra Santocko

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2 (pow. międzyrzecki, pow. słubicki, pow. sulęciński, pow. świebodziński)

KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

1 NARUSZEWICZ Tomasz Jacek Zielona Góra 2 SZYMAŃSKI Piotr Jan Radzików

3 KAZIÓW Agnieszka Beata Bogaczów

4 BORKOWSKI Rafał Jan Świebodzin

5 POŚPIECH Ewa Agnieszka Zielona Góra

6 MATYJASZCZYK Kamil Piotr Lubrza

7 PACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia Zielona Góra

8 SZULBORSKI Piotr Paweł Maszków

KKW Koalicja Obywatelska

1 JABŁOŃSKI Marcin Artur Słubice

2 PALUCH Robert Jarosław Ciepielów

3 PLATOKOS Grzegorz Zbigniew Międzyrzecz

4 OSOS Irena Łagów

5 STADNIK Monika Sulęcin

6 LEBIOTKOWSKA Katarzyna Anna Łagów

7 ZDROWOWICZ-KULIK Ewa Gorzów

8 WŁODARCZYK Agnieszka Iwona Policko

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 MOTOWIDEŁKO Bogusław Świebodzin

2 JABŁOŃSKI Roman Kłodawa

3 CEGLIŃSKA-GAŁACH Karolina Skąpe

4 STUPIENKO Józef Jan Słubice

5 CIELOCH Dorota Żółwin

6 TOPOLSKA Maria Teresa Sulęcin

7 CHMIEL Janusz Łęknica

8 FABIANOWICZ Zenon Krzeszyce

KW Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej

1 WONTOR Tomasz Kunice

2 WALCZAK Alicja Skąpe

3 STUPIEŃKO Zygmunt Czesław Sulęcin

4 KUBIAK Stanisław Świebodzin

5 PIECHOWIAK Bernardeta Magdalena Rzepin

6 RYCERZ Monika Torzym

7 NASTULSKA Karolina Anna Zielona Góra

8 IWANICKI Grzegorz Krzysztof Staropole

KKW Trzecia Droga

1 KOŁODZIEJ Zbigniew Jan Rozłogi

2 FEDKO Edward Jan Zielona Góra

3 SŁAWIAK Agnieszka Bożena Lubniewice

4 STRUZIK Anna Lucyna Trzciel

5 KLEMT Jan Skwierzyna

6 PIETROW Leonard Artur Słubice

7 ŚLEBIODA Karolina Raków

8 LEWICKI Patryk Józef Wędrzyn

KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy

1 MACHALICA Adrianna Zielona Góra

2 ZUBKO Ryszard Szprotawa

3 NIEPSUJ Justyna Żagań

4 CELEWICZ Filip Andrzej Borowe

5 CELEWICZ Agata Lidia Borowe

KKW Lewica

1 JAWORSKA Maria Kunowice

2 JARMUŻEK Piotr Robert Międzyrzecz

3 GRABOWICZ Janina Henryka Świebodzin

4 RESZEL Tomasz Paweł Skwierzyna

5 JANKOWSKA Magdalena Ewelina Urad

6 NAPIERAŁA Miłosz Borów

7 SURDYK Bartosz Paweł Słubice

8 KRYCH Bronisław Przemysław

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3 (pow. krośnieński, pow. żarski)

KW Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców

1 WALUKIEWICZ Krystian Antoni Żary

2 KWAPIŃSKA Ewelina Zdzisława Trzebiel

3 ŚNIEŻEK Grzegorz Rafał Lipinki Łużyckie

4 REWAJ Krystian Radosław Żary

5 KARPIŃSKI Damian Żary

6 ELMER Ewa Katarzyna Żary

7 NIEDŹWIECKA Agnieszka Katarzyna Żary

KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

1 TOMCZYK-IWKO Olimpia Joanna Brzeźnica

2 PISZCZEK Arkadiusz Andrzej Gubin

3 JORDANOW Marta Renata Zielona Góra

4 MAŃCZUREK Adrian Gubin

5 BEDNARCZYK Małgorzata Elżbieta Bobrowice

6 PARUSZEWSKA Justyna Zielona Góra

7 MAJEWSKI Dominik Guzów

KKW Koalicja Obywatelska

1 TURCZYNIAK Leszek Stanisław Dąbie

2 SZAREJKO-MICHALSKA Zofia Żary

3 MACIUSZONEK Wacław Jan Drożków

4 DOWHAN Jarosław Grzegorz Jasień

5 HADADA Dorota Anna Bieżyce

6 JANOWSKA Agnieszka Małgorzata Łęknica

7 ŚWITALSKI Piotr Jan Gubin

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 KURZĘPA Jacek Sławomir Krosno Odrzańskie

2 ARDELLI Tadeusz Żary

3 HERBUT Mariusz Piotr Gronów

4 JANUKOWICZ Agnieszka Brody

5 BĄK Wioletta Natalia Tuplice

6 ŁYBACKI Ryszard Bronowice

7 KACZMAREK Ewa Gubin

KW Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej

1 GRYCAN Mariusz Czarnowo

2 IWANICKA Katarzyna Maria Lubsko

3 DULSKI Rafał Drożków

4 NARKUN-MRULA Izabela Paulina Dychów

5 JESSA Krystyna Lubsko

6 MARKULAK Elżbieta Teresa Żary

7 DULNIK Jacek Piotr Lubsko

KKW Trzecia Droga

1 MATYJASEK Łukasz Żary

2 CHINALSKA Anna Osiecznica

3 CZEREPKO Jacek Ryszard Gubin

4 MACIASOWICZ Tadeusz Krosno Odrzańskie

5 KACZMARCZYK Małgorzata Ewa Żary

6 GRUBIZNA Urszula Idja Żary

7 GEMBARA Andrzej Janusz Zielona Góra

KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy

1 NIEDZIELSKA Kamila Małomice

2 BUCHTA Justyna Elżbieta Małomice

3 NIEDZIELSKI Patryk Piotr Wełmice

4 BARYLAK Joanna Ewa Małomice

5 KRUK Marek Sulechów

6 RACKIEWICZ Denis Nowa Sól

KKW Lewica

1 MUZYKA Sławomir Górzyn

2 RAFALSKI Rafał Jasień

3 LECH Agnieszka Anna Lubsko

4 SŁUGOCKI Franciszek Sieniawa Żarska

5 CZEREDA Stanisława Zdzisława Siodło

6 PAWŁOWSKA Beata Katarzyna Krosno Odrzańskie

7 WOŁOWICZ Franciszek Żary

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4 (Zielona Góra, pow. zielonogórski)

KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

1 GAWORA Eneasz Jakub Zielona Góra

2 LADRA-MINDLER Karolina Maria Zielona Góra

3 WOJCIECHOWSKI Emil Patryk Krosno Odrzańskie

4 KASPRZAK-NARUSZEWICZ Iwona Zielona Góra

5 SZLACHETKA Marek Ryszard Zielona Góra

6 WALCZAK Agnieszka Janina Zielona Góra

7 KUCZA Piotr Paweł Zielona Góra

8 MARSZAŁEK Maciej Zielona Góra

KKW Koalicja Obywatelska

1 CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester Zabór

2 MAKARSKA Alicja Zielona Góra

3 KOTYLAK Sławomir Rafał Zielona Góra

4 HOŁOŁUB Barbara Agnieszka Zielona Góra

5 ADAMCZAK Dorota Ludmiła Wilkanowo

6 ZIEMIANIN Małgorzata Grażyna Zielona Góra

7 OLEJNICZAK Kamil Zagórze

8 ŁAZICKI Edwin Sulechów

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 KOŚCIK Zbigniew Zielona Góra

2 ŁATWIŃSKI Kazimierz Zielona Góra

3 PERCZAK Wojciech Zielona Góra

4 PĘTLEWSKA Grażyna Krężoły

5 MATERNA Edyta Magdalena Zielona Góra

6 CZURA Lech Jan Nowogród Bobrzański

7 FABIŚ Danuta Zielona Góra

8 AST Jakub Mateusz Zielona Góra

KW Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej

1 WONTOR Tomasz Paweł Zielona Góra

2 DROBEK Anna Agnieszka Zielona Góra

3 RAU Emil Zielona Góra

4 SZYDŁOWSKA Iwona Kartno

5 SOBOLEWSKI Sławomir Nowogród Bobrzański

6 ZAPAŁA Jagoda Barbara Sulechów

7 STABROWSKA Beata Maria Zielona Góra

8 WUDARSKI Mariusz Sulechów

KKW Trzecia Droga

1 SIEMIŃSKI Tomasz Zielona Góra

2 DĄBROWSKI Arkadiusz Jan Zielona Góra

3 KAŁASZNIKOW Anatol Zielona Góra

4 DEC Magdalena Maria Karszyn

5 KAPUSTA Bożena Nowogród Bobrzański

6 BAWŁOWICZ Andrzej Mirosław Kaczenice

7 DĄBROWSKA Irmina Zofia Karszyn

8 KAMIŃSKI Marcin Andrzej Klenica

KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy

1 ŚLADOWSKI Jerzy Zenon Lubsko

2 RUDZIAK Marzena Edyta Lubsko

3 ADOLIŃSKA Agnieszka Małgorzata Lubsko

4 TYS Artur Robert Lubsko

5 PASIK Jesica Magdalena Kolsko

6 NIEDZIELSKI Mirosław Piotr Wełmice

KKW Lewica

1 NESTEROWICZ Tomasz Krzysztof Zielona Góra

2 MILENKOVSKA Magdalena Sylwia Zielona Góra

3 WITA Paweł Sulechów

4 BURDA Bogumiła Zagórze

5 HAŁUSZCZAK Radosław Janusz Zielona Góra

6 PRZYDRÓŻNA Natasza Agnieszka Zielona Góra

7 SZABELSKA Dagmara Agnieszka Zielona Góra

8 DAUKSZA Dominika Anna Zielona Góra

Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5 (pow. nowosolski, pow. wschowski, pow. żagański)

KW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

1 SYGUTOWSKI Marcin Brzeźnica

2 SENSKA Wiktoria Maria Żagań

3 KOŚCIELNY Maciej Modrzyca

4 WOJCIECHOWSKA Anna Zielona Góra

5 MASTERNAK Aleksander Marek Gola

6 SUL Michał Marek Szprotawa

7 LEŚNIAK Oliwia Szprotawa

8 SZULIK Bartłomiej Mateusz Nowa Sól

KKW Koalicja Obywatelska

1 POTĘGA Grzegorz Michał Niedoradz

2 PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata Nowa Sól

3 GIZA Paweł Andrzej Żagań

4 STASIAK Anna Wschowa

5 GANCZAR Ireneusz Siecieborzyce

6 SZPARA Andrzej Ryszard Wschowa

7 KRAKOWSKA-JAGASEK Magdalena Anna Kożuchów

8 LASKOWSKA-TRZECIAK Beata Iłowa

KW Prawo i Sprawiedliwość

1 GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara Przyczyna Górna

2 WIECZOREK Andrzej Leszek Nowa Sól

3 GANCARZ Ewa Danuta Szprotawa

4 BALCERZAK Klaudiusz Lubiatów

5 GALERCZYK Hanna Nowa Sól

6 SOWIŃSKI Krzysztof Jan Miodnica

7 ARTWIŃSKA Beata Czesława Lubięcin

8 LUBAS Zdzisław Wymiarki

KW Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej

1 GOŹDZIEJEWSKI Zdzisław Tadeusz Szprotawa

2 RADECKI Henryk Ludwik Nowa Sól

3 KARAŚ Wiesław Adam Gola

4 BOJARSKA-OWOC Anna Maria Wschowa

5 JENCZYLIK Edward Szprotawa

6 KAŁEK Marta Jesiona

7 DOMRZALSKA Józefa Stanisława Stary Staw

8 SAMOTYJA Anna Monika Nowa Sól

KKW Trzecia Droga

1 POLAK Elżbieta Olga Zielona Góra

2 RUT Łukasz Maciej Nowa Sól

3 CHUDY Roman Edward Rejów

4 KOTECZKA Iwona Bogusława Stara Kopernia

5 WRÓBLEWSKI Jan Szprotawa

6 POPIN Arkadiusz Michał Żagań

7 RADŁO Joanna Magdalena Kowalewo

8 HOŁOWNIA Aneta Patrycja Małomice

KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy

1 PASIK Władysław Stefan Ługi

2 SZCZUPIEL Ireneusz Dominik Bożnów

3 NOWAKOWSKI Adam Zielona Góra

4 TAUROGIŃSKA Edyta Ługi

5 PILC Joanna Katarzyna Zielona Góra

6 TIMOSZEK Aneta Renata Zielona Góra

KKW Lewica

1 PAŃTAK Kazimierz Wilkanowo

2 BĄK Monika Wschowa

3 ŻMUDA Ryszard Waldemar Szprotawa

4 HNAT Ewa Nowa Sól

5 GASPEROWICZ Sylwia Izabela Żagań

6 KROCHMAL Beata Jadwiga Podbrzezie Dolne

7 SZUBIAK Maciej Jarosław Lubogoszcz

8 KUZIO Anna Maria Konin Żagański

KW Ruch Naprawy Polski

1 SERNIAK Agnieszka Zielona Góra

2 KURZYŃSKA Monika Zielona Góra

3 ZDZIEBŁO Marcin Zenon Zielona Góra

4 LUTOWSKA Janina Wiesława Zielona Góra

5 LUTOWSKI Zdzisław Bernard Zielona Góra