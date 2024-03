Gmina Lubsko przygotowuje się do przebudowy kolejnej drogi w mieście. Remont ulicy Transportowej zrealizowany zostanie z wolnych środków kasy urzędu.

Jest to jedna z nawierzchni będących w najgorszym stanie technicznym. – Przeanalizowaliśmy nasze możliwości finansowe i podejmujemy się prac. To ważna dla miasta droga, bo prowadzi do strefy przemysłowej – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Przed nami prace od podstaw o szerokim zakresie – zaznacza burmistrz Dudojć:

Planowana do remontu ulica Transportowa to długość prawie 2 kilometrów.