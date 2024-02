Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dziś, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 33,5 proc. głosów, PiS 29 proc., a Trzecia Droga 14 proc. – wynika z sondażu pracowni Opinie24 dla More In Common Polska, opublikowanego w piątek przez „Rzeczpospolitą”.

Wybory do PE odbędą się w Europie między 6 a 9 czerwca, a w Polsce – w niedzielę 9 czerwca.

Z sondażu pracowni Opinie24 dla More In Common Polska, który przytacza „Rz” wynika, że gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dziś, wygrałaby je Koalicja Obywatelska (33,5 proc.). Drugie miejsce przypadłoby PiS (29 proc.), na podium znalazłaby się również Trzecia Droga (14 proc.). Następne miejsca zajęłaby: Nowa Lewica (8,5 proc.) i Konfederacja (7,5 proc.).

Frekwencja według sondażu wyniosłaby 58,5 proc.

„Rzeczpospolita” podaje, że sondaż wskazuje na głębokie podziały pomiędzy wyborcami, jeśli chodzi o podejście do UE – na jednym biegunie są wyborcy obecnej koalicji rządzącej, na drugim – zwolennicy PiS i Konfederacji.

„Podczas gdy 57 proc. wszystkich wyborców twierdzi, że obecność w Unii wychodzi Polsce na dobre, 33 proc. zajmuje pozycje neutralne, a tylko 10 proc. ocenia członkostwo źle, to w elektoracie PiS nastroje są odmienne” – czytamy w „Rz”.

39 proc. wyborców PiS uznaje członkostwo Polski w UE za coś dobrego, 41 proc. twierdzi, że nie jest ono ani dobre, ani złe, a 20 proc., że złe. Ponad połowa (51 proc.) elektoratu PiS uważa, że Polska radziłaby sobie lepiej, gdyby była poza UE. „I być może dlatego za dalszą integracją Polski z UE opowiada się jedynie 38 proc. wyborców PiS” – podkreśla gazeta.

„Widać wyraźnie, że politycy PiS przesunęli swój elektorat na pozycje bardziej eurosceptyczne, niż było to jeszcze kilka lat temu. To nie jest jeszcze poziom polexitu w PiS, ale na pewno to dużo silniejszy eurosceptycyzm” – komentuje, cytowany przez „Rz”, dyrektor More In Common Polska Adam Traczyk.

Opinie24 dla More In Common Polska przeprowadzono 2-13 lutego 2024 r. metodą CAWI/CATI na próbie 2027 respondentów.