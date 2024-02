Siatkarze Astry Nowa Sól pokonali Lechię Tomaszów Mazowiecki 3:1 i mocno zapracowali na awans do play offu I ligi. Dwa pierwsze sety pod dyktando Astry, która wygrała do 20 i 19, a do wyróżniających się zawodników gospodarzy należał Markus Kosian, który kąśliwymi zagrywkami straszył Lechię. W trzecim secie szkoleniowiec zespołu gości dokonał kilku zmian i przyniosło to efekt, bo Lechia wygrała do 21. W czwartej partii siatkarze Astry znów powrócili do dobrej gry i rozbili rywala do 15: