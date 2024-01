Piłkarze ręczni Budimex Stali Gorzów Wlkp. przegrali w Arenie Gorzów z Zagłębiem Sosnowiec 23:26 w meczu 16 kolejki spotkań Ligi Centralnej.

Tydzień temu w Arenie Gorzów swój ligowy pojedynek z Zagłębiem Sosnowiec przegrały gorzowskie koszykarki. Nikt jednak nie przypuszczał, że to samo spotka piłkarzy ręcznych. Wszak Stal była przed tym meczem na trzecim, a Zagłębie na czternastym, przedostatnim miejscu w tabeli.

Pierwsza połowa, choć lepiej rozpoczęli ją goście zakończyła się prowadzeniem Budimex Stali 14:10, a pierwsze 10 minut drugiej części gry nie wskazywała na to co wydarzy się później. Niestety, w 46 minucie Jakub Szabat z rzutu karnego doprowadził do remisu 18:18, a 3 minuty później, także rzucając z 7 metrów wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie 20:19. Gorzowianie mieli trudności z wypracowaniem pozycji strzeleckich, a więc szukali szczęścia rzutami z dystansu, ale na przeszkodzie stawał bramkarz Zagłębia Michał Czapla. Jakby tego było mało ten zawodnik wygrywał też pojedynki sam na sam z gorzowianami, którzy po godzinie gry musieli pogodzić się z myślą, że na pierwsze zwycięstwo w nowej hali będą jeszcze musieli jeszcze poczekać.