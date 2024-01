Dużo emocji dostarczyło spotkanie na szczycie III ligi siatkarek, w którym liderujący AZS UZ Zielona Góra pokonał na wyjeździe drugiego w tabeli Aresa Nowa Sól 3:2.

Pierwsze dwa sety dość niespodziewanie padły łupem gospodyń, które potrafiły wygrać z niepokonanym liderem do 20 i 23. Obraz meczu zmienił się jednak w trzeciej partii, kiedy zielonogórzanki zaczęły grać wręcz koncertowo. Wygrane sety do 15 i 8 pozwoliły im doprowadzić do remisu 2:2. W tie-breaku nowosolanki próbowały jeszcze nawiązać walkę z faworytkami z Zielonej Góry, lecz AZS zwyciężył ostatecznie 15:11.