Saneczkarki UKS Nowiny Wielkie: Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska rozpoczynają w piątek występy dwójce podczas Mistrzostw Świata w niemieckim Altenbergu.

Będzie to dla nich debiut w światowym czempionacie w gronie seniorów. Tym samym grono wychowanków klubu z Nowin Wielkich z występem na najważniejszej saneczkarskiej imprezie roku powiększy się do sześciu. – Pisze się kolejna karta historii naszego klubu – mówi prezes Zofia Pocztarek, która wybiera się do Altenbergu kibicować swoim zawodniczkom: