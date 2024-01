Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że w Polsce obecnie „mamy do czynienia z czymś w rodzaju pełzającego zamachu stanu” i próbą „zmiany ustroju siłą”.

Politycy PiS zorganizowali konferencję prasową przed siedzibą Prokuratury Krajowej w Warszawie, bo – jak mówiłł Jarosław Kaczyński – „otrzymali informację o bezprawnym wkroczeniu do Prokuratury Krajowej” i próbie przejęcia w niej władzy przez – jak mówili- „nominata ministra Bodnara”.

Według niektórych mediów, do Prokuratury Krajowej mieli wejś ć minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz w asyście policji i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Resort sprawiedliwości i obie służby zaprzeczają tym informacjom.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił przed siedzibą Prokuratury Krajowej w Warszawie, że chciano wejść do gabinetu Prokuratora Krajowego.

„Uczestniczył w tym bezpośrednio minister Bodnar. Chciał także dokonać wejścia do gabinetu, żeby dwoje prokuratorów dokonało inwentaryzacji. Oni zgodnie z prawem odmówili podjęcia takich działań. Wiem, że prokurator Barski w żadnym razie nie chce zgodzić się na bezprawne działania i nie chce zgodzić się na to, żeby podać się do dymisji i trwa w tej chwili kryzys”