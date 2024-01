Żołnierze IX zmiany PKW Liban formowanej przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną przebywają aktualnie na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. To właśnie tam od 22 do 26 stycznia poddawani są certyfikacji, której pozytywny wynik jest przepustką do udziału kontyngentu w misji.

O szczegółach misji mówi porucznik Adrianna Walkowiak, oficer prasowy IX zmiany PKW Liban:

Głównym zadaniem żołnierzy na tej misji jest dbanie o bezpieczeństwo lokalnej ludności Libanu. – Jesteśmy tam dla nich i pomagamy im w wielu kwestiach – podkreśla kapitan Jarosław Krawiec, szef zespołu doradców IX zmiany PKW Liban:

Oprócz tego, na żołnierzy czeka szereg innych zadań, do których byli przygotowywani przez wiele miesięcy. Jak podkreśla porucznik Kamil Szurgot, dowódca 3. plutonu kompanii zmechanizowanej, certyfikacja ma za zadanie zweryfikować to przygotowanie:

Żołnierze IX zmiany PKW Liban wylecą na misję już w marcu.