Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury to aktywna grupa. Część z nich działa w teatrze „eS”. Aktorzy przygotowują się do wystawienia kolejnej sztuki. Tym razem będzie to przedstawienie pod tytułem „Skok w bok”.

Seniorzy od kilkunastu lat realizują swoje pasje. Cześć z nich jest w teatrze od początku jego istnienia. Jak sami mówią spotkania podczas prób są dla nich czymś więcej niż tylko przygotowaniem się do premiery. – To także spełnianie wspólnych pasji. Poza tym jesteśmy prawie rodziną – mówią żaranie: