Siatkarze Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów po sobotniej porażce w Sieradzu skomplikowali sobie drogę do awansu do fazy play-off II ligi.

Realna wydaje się już walka tylko o 4. miejsce, do którego gorzowianie tracą 3 punkty, ale które najprawdopodobniej będzie oznaczać starcie z głównym faworytem do awansu, Aniołami Toruń. Do trzeciej lokaty strata jest już dużo większa. – Nie czujemy, żebyśmy byli pod ścianą, wszystko jest jeszcze możliwe – mówi jednak kapitan Stilonu, Maciej Kordysz:

Kolejny mecz Stilonu 3 lutego u siebie przeciwko Konspolowi Słupca. Nie wiadomo jeszcze w której hali odbędzie się to spotkanie.