W świecie streetwearu istnieje wiele ikonicznych marek, które nie tylko zdobyły uznanie, ale także wpisały się głęboko w historię ulicznej mody. Wśród nich Lacoste i Reebok zajmują szczególne miejsce, od lat rozsławiając swoje unikalne podejście do stylu i funkcjonalności. Odkryjmy tajemnice sukcesu tych dwóch gigantów, którzy przeszli drogę od kortów tenisowych i bieżni do miejskich klasyków.

Lacoste – z kortu do ikony sportowej elegancji

Historia marki Lacoste sięga lat 20. XX wieku i jest ściśle związana z postacią René Lacoste, francuskiego tenisisty, który nie tylko zdobył wiele tytułów na korcie, ale także stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych na świecie. René urodził się w 1904 roku w Paryżu. Jako utalentowany zawodnik szybko zyskał sławę na międzynarodowej arenie tenisowej, jednak pragnął czegoś więcej. W roku 1933, wraz z przyjacielem André Gillierem, założył firmę La Chemise Lacoste. Początkowo specjalizowała się w produkcji białych koszulek polo z krótkim rękawem, które stały się prawdziwym przebojem w świecie mody sportowej. Kolekcja ta była nie tylko nowoczesna, ale także innowacyjna, wprowadzając koncepcję noszenia ubrań sportowych na co dzień. W ciągu lat 30. i 40. brand zdobył ogromną popularność wśród graczy tenisowych i… kibiców, a ikoniczne koszulki z krokodylem stały się symbolem elegancji i sportowego stylu życia. René Lacoste był nie tylko znakomitym sportsmenem, ale również przedsiębiorcą, który z sukcesem kierował swoją firmą. W późniejszych latach marka rozszerzyła swoją ofertę o inne produkty, takie jak buty, akcesoria i perfumy. Kolekcje odzieżowe zaczęły obejmować zarówno linie sportswearowe, jak i casualowe, a nawet bardziej eleganckie, co sprawiło, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Lacoste – współczesny mistrz stylu sporty

W 1985 roku René Lacoste zmarł, ale jego dziedzictwo przetrwało, a firma kontynuowała rozwój i ekspansję na światowych rynkach. Dziś Lacoste to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych na świecie, ciesząca się uznaniem zarówno wśród miłośników sportu, jak i osób ceniących wysoką jakość i modny design. Kolekcje obejmują nie tylko koszulki polo, ale także sneakersy, bluzy, sukienki i akcesoria, które łączą w sobie inspiracje dziedzictwem z kortów oraz aktualne trendy. Innowacyjne wzory, wysoka jakość wykonania i dbałość o detale to cechy, które niezmiennie wyróżniają brand. Marka utrzymuje swoje związki z tenisem także poprzez sponsorowanie wielu prestiżowych turniejów i zapraszanie do roli modeli i modelek gwiazd kortów. Historia Lacoste to nie tylko opowieść o modzie, ale także o pasji, determinacji i innowacyjności jednego człowieka, który swoim talentem i wizją stworzył markę, która przetrwała próbę czasu i pozostaje jednym z symboli światowej mody.

Reebok – rewolucja na bieżni i ulicy

Reebok zaczynał jako firma specjalizująca się w obuwiu sportowym, ale szybko zmienił krajobraz mody ulicznej. Lata osiemdziesiąte to okres, gdy Reebok stał się fenomenem dzięki kultowym modelom sneakersów, takim jak Reebok Classic czy Freestyle. Innowacyjne pomysły, jak wprowadzenie butów z pompką, sprawiły, że marka stała się synonimem postępu i oryginalności. To właśnie biegowe modele Reebok przekształcone w wygodne sneakersy przyniosły brandowi największą popularność. Dziś marka kontynuuje tę tradycję, łącząc sportową wydajność z miejskim stylem. Reebok oferuje szeroką gamę butów, od klasycznych modeli po nowoczesne, technologicznie zaawansowane propozycje, zawsze kładąc nacisk na komfort i design. Zarówno obuwie, jak i T-shirty, bluzy czy joggery Reebok to nie tylko elementy setów, które zapewniają komfort. Nosząc słynne logo, wyrażasz swoją indywidualność i podkreślasz, że wiesz, jak miksować sportswearowe trendy.

Spotkanie dwóch światów

Lacoste i Reebok, choć początkowo związane z różnymi dyscyplinami sportowymi, doskonale współgrają ze sobą na ulicach miast. Noszenie polo Lacoste w połączeniu z kultowymi sneakersami Reebok to idealny sposób na stworzenie codziennego fitu. A może zestawisz dresowy set Reebok z parą minimalistycznych tenisówek ze słynnym krokodylem? Możliwości jest dużo więcej! Skorzystaj ze znakomitego dziedzictwa obu brandów – ciesz się nieustannym komfortem i świetnym lookiem w klimacie sporty.