Dziś Niedziela Słowa Bożego. Obchodzona jest w Kościele powszechnym w trzecią niedzielę w ciągu roku liturgicznego, czyli właśnie dziś. Jej celem jest odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii.

Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak, Niedziela Słowa Bożego wskazuje na źródło życia człowieka wierzącego, z którego można czerpać inspirację do sposobu życia w dzisiejszym świecie, w powołaniu, które Pan Bóg nam kazał realizować i odnajdywać Boga.

Ksiądz Leszek Gęsiak zwraca uwagę na świętego Ignacego Loyolę – założyciela zakonu jezuitów, autora ćwiczeń duchowych w oparciu o medytację i kontemplację słowa Bożego z zastosowaniem zmysłów, naszego wzroku, słuchu, pamięci wszystkiego, co otrzymaliśmy od Boga. Jak mówił jezuita, kontemplacja w połączeniu ze wskazówką, która rodzi się przez czytanie słowa Bożego, prowadzi do tego, co w życiu jest najważniejsze – do miłowania Pana Boga we wszystkich rzeczach i w każdej sytuacji.

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 5 lat temu przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim „Aperuit illis”. Papież zachęca w nim do promocji Słowa Bożego i refleksji nad znaczeniem Pisma Świętego w życiu osobistym, rodzin, wspólnot parafialnych i Kościoła.

Dykasteria do spraw Ewangelizacji poinformowała, że w Niedzielę Słowa Bożego papież Franciszek ogłosi „Rok Modlitwy” jako przygotowanie do Roku Jubileuszowego 2025. Będzie on służyć ponownemu odkryciu centralnego miejsca modlitwy w diecezjach na całym świecie.

Materiały pomocne w przeżyciu Niedzieli Słowa Bożego co roku przygotowuje Dzieło Biblijne świętego Jana Pawła II.