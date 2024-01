Nie bądź obojętny, reaguj! Apelują instruktorzy pierwszej pomocy! Według danych CBOS aż 67% procent Polaków deklaruje, że potrafi udzielić pierwszej pomocy, jednak jeśli chodzi o odsetek osób, które są pewne swoich umiejętności w tym zakresie, to liczba spada do zaledwie do 19 %. Gość: Młodszy brygadier Ireneusz Woźniak, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.