II-ligowy zespół piłkarek ręcznych SMS-u AZS-u UZ Zielona Góra szykuje się do pierwszego meczu w rundzie rewanżowej, w którym to podejmie w sobotę Silesię Świebodzice.

Póki co zielonogórzanki zajmują trzecie miejsce w tabeli 1 grupy, tracąc do lidera z Kępna 4 punkty. Jak akademiczki szykowały się do dalszej części sezonu? Mówi ich trener Paweł Petela:

Początek meczu SMS AZS UZ – Silesia w sobotę o godz. 17.00 w hali UZ-u przy ul. Szafrana w Zielonej Górze