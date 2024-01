„Młodzi kulturalni” to nowa propozycja władz gminy Małomice skierowana do uczniów miejscowych szkół podstawowych. Projekt ma na celu stworzenie możliwości kontaktu ze sztuką. – Co miesiąc młodzież będzie wyjeżdżać do teatru, opery lub filharmonii – mówi Urszula Stochel – Matuszak, dyrektor Małomickiego Ośrodka Kultury.

Projekt będzie finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.