Wybór odpowiedniej pościeli do sypialni ma kluczowe znaczenie dla stworzenia harmonijnego klimatu w tym pomieszczeniu. Barwy i wzory, jakie wybieramy, wpływają nie tylko na estetykę, ale także na nasze samopoczucie. Jaki kolor pościeli i motyw będą dobrym wyborem? Przedstawiamy mini poradnik.

Dlaczego dobór koloru pościeli jest tak ważny?

Wybierając kolory do sypialni, musisz zdać sobie sprawę z tego, że oddziałują one na Twoje samopoczucie, wpływając bezpośrednio na Twoją podświadomość. Kolorystyka wykorzystywana w bieliźnie pościelowej posiada kluczowy wpływ na jakość naszego snu. Odpowiednio dobrany kolor może poprawić jakość snu, przyczyniając się do zwiększenia komfortu i relaksu podczas wypoczynku nocnego.

Odcienie stonowane, jak pastelowe róże, spokojne błękity czy delikatne beże, posiadają właściwości uspokajające, sprzyjając zasypianiu. Barwy te tworzą atmosferę, która sprzyja relaksowi i odprężeniu. Z kolei kolory kojarzone z naturą np. błękit, odcienie zieleni, wykazują pozytywny wpływ na psychikę. W efekcie tego następuje lepsza regeneracja fizyczna i psychiczna. Natomiast intensywne barwy, takie jak czerwień, pomarańcz może przyczynić się do wybudzania w nocy i wpłynąć negatywnie na jakość sny. Ponadto niewłaściwe barwy mogą wywoływać uczucie frustracji i zniechęcenia, co objawia się wybudzaniem, a nawet i koszmarami sennymi.

Na co zwrócić uwagę, wybierając kolor i wzór pościeli do sypialni?

Dobierając pościel do sypialni, warto kierować się nie tylko własnymi upodobaniami, ale także charakterem pomieszczenia. Analiza stylu, kolorystyki i ilości światła pozwoli na dopasowanie pościeli idealnie współgrającej z wnętrzem. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad, których warto się trzymać, aby stworzyć udaną aranżację.

Ustal styl sypialni

Zanim rozpoczniesz poszukiwania idealnej pościeli, warto ustalić, jaki styl ma sypialnia. Czy jest to miejsce pełne romantyzmu, nowoczesnej elegancji czy może przytulnej tradycji? Odpowiedź na to pytanie pomoże w określeniu palety barw i wzorów.

W sypialni o nowoczesnym charakterze zdominowanym przez proste linie i minimalistyczne formy sprawdzą się stonowane kolory, takie jak biel, czerń, odcienie szarości i beże. Tutaj odpowiednia będzie pościel w jednolitych barwach, ewentualnie w geometryczne wzory.

Z kolei w romantycznej sypialni odnajdą się komplety pościeli w pastelowych odcieniach, w subtelne hafty czy w kwiaty.

Zadbaj o spójność wszystkich elementów aranżacji

Dobierając barwy pościeli, koniecznie zadbaj o spójność z pozostałymi elementami wystroju sypialni. Kolorystyka pościeli powinna współgrać z barwą ścian, mebli oraz dodatków, aby całość prezentowała się estetycznie. Jeżeli zdecydujesz się na wzorzystą pościel, to niech wzór będzie w kolorach, które dominują w sypialni.

Tutaj istotne są także wspomniane już kolory ścian. Pościel powinna komponować się z kolorem ścian, tworząc spójny i przyjemny dla oka efekt. Harmonijne połączenie barw sprawi, że cała przestrzeń będzie wydawała się spokojniejsza. W przypadku wzorzystej tapety dobrze jest wybrać gładką pościel, aby uniknąć chaosu.

Zwróć uwagę na wielkość sypialni

W przypadku małych sypialni, gdzie przestrzeń jest ograniczona, stosowanie jasnych kolorów w pościeli może zdziałać cuda. Biel, pastelowe odcienie czy delikatne beże, optycznie powiększają pomieszczenie i sprawiają, że wydaje się ono bardziej przestronne. Kolor biały jest szczególnie efektywny, ponieważ odbija światło, nadając wnętrzu świeżości i lekkości. Co istotne, łatwo je zestawić z różnymi dodatkami czy innymi elementami wystroju, co pozwala na dowolne eksperymentowanie z detalem i stylizacją. Warto unikać zbyt intensywnych wzorów, aby nie przytłaczać przestrzeni, skupiając się raczej na jednolitej kolorystyce.

Z kolei aranżując przestronną sypialnię, masz nieco więcej możliwości. Śmiało możesz postawić na pościel w ciemnych odcieniach np. misterny granat, eleganckie bordo i butelkowa zieleń, czy też głęboka szarość. Dodatkowo, w przypadku dużej przestrzeni, możesz zdecydować się na pościel z wyrazistymi wzorami, które będą idealnie komponować się z resztą wystroju.