Do końca stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do Małego ZUS Plus. Dzięki temu, będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

– Mały ZUS Plus pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy – przypomina Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa lubuskiego.

Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od kwoty co najmniej 30 procent minimalnego wynagrodzenia.