Manifestanci chcą protestować przeciwko bezprawnym – ich zdaniem – zmianom w mediach publicznych oraz działaniom wymiaru sprawiedliwości wobec posłów Kamińskiego i Wąsika, którzy od wtorku przebywają w więzieniu na warszawskiej Białołęce.

W ramach przygotowań do zabezpieczenia organizowanej przez PiS manifestacji, przed gmachem Sejmu ponownie pojawiły się barierki. Nie uszło to uwadze polityków opozycji, którzy przypominali deklaracje Szymona Hołowni sprzed kilku tygodni:

Politykowi odpowiedziała rzeczniczka marszałka Sejmu.

„Celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo demonstrantów i funkcjonariuszy w czasie zgromadzenia. Zabezpieczenia staną na prośbę policji i po proteście zostaną zdemontowane. Sejm jest i będzie otwarty i bezpieczny dla obywateli. Czy to się komuś podoba czy nie.”

– czytamy w stanowisku rzecznik na portalu „X”.

Podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. O godz. 18 sprzed Sejmu w „Marszu Wolnych Polaków” uczestnicy protestu udadzą się na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

Jarosław Kaczyński w minionym tygodniu mówił, że manifestacja będzie w obronie wolności słowa, mediów i demokracji.

– ocenił wówczas szef PiS.

Mateusz Morawiecki ocenił przed tygodniem, że „nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone”.

„Co możemy zrobić, by się przed tym bronić? To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia. Zjednoczyć się, pokazać solidarność, a ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę”