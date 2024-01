W grudniu 2023 r. pogorszyły się nastroje konsumenckie w Polsce – wynika z opublikowanej w piątek analizy barometru GfK – an NIQ Company.

W publikacji GfK – an NIQ Company Barometr Nastrojów Konsumenckich podano, że w grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Analitycy podkreślili jednak, że na przestrzeni całego roku wskaźnik ten wzrósł.

Jak wynika z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK – an NIQ Company w styczniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w grudniu 2023 r. wyniósł -3 punkty, co oznacza spadek o 1,7 jednostki w stosunku do listopada. Autorzy publikacji podkreślili jednak, że kluczowy pozostaje długoterminowy trend barometru, który od maja 2023 r. utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie. Zaznaczyli, że wcześniej wskaźnik notował bardzo silne, nawet kilkunastopunktowe, wahania w skali miesiąca.

Ocenili też, że silny wpływ na ujemny wynik barometru mają wciąż utrzymujące się obawy społeczeństwa związane z potencjalnym wzrostem cen oraz załamaniem na rynku pracy. „Aż 82 proc. badanych spodziewa się, że ceny w najbliższych miesiącach będą rosnąć” – zauważyli.

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 grudnia 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.