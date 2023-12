Ekogroszek to coraz popularniejszy wybór do ogrzewania domów, który stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego węgla. Wyróżnia się wyższą kalorycznością, a palony w odpowiednim, dedykowanym do tego kotle – także ekologicznością. Czym dokładnie jest ekogroszek, jakie są jego zalety i kluczowe różnice w stosunku do tradycyjnego węgla? O tym w dzisiejszym artykule.

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek to rodzaj paliwa stałego, wykorzystywanego głównie do ogrzewania domów. Jest to wysokiej jakości węgiel kamienny, który charakteryzuje się niewielką zawartością siarki i wysoką kalorycznością. Ekogroszek jest poddawany procesowi selekcji i specjalnej obróbki ziaren. Dzięki temu, w połączeniu z odpowiednim kotłem, możliwe jest równomierne jego spalanie.

Kotły do spalania ekogroszku mają specjalne podajniki, dzięki czemu palenie w piecu jest wygodne i efektywne. System umożliwia automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości paliwa, dzięki czemu optymalizuje proces spalania i minimalizuje konieczność stałego nadzoru nad kotłem.

Prawidłowo spalany ekogroszek jest bardziej przyjazny dla środowiska. Jego spalanie generuje mniej popiołu oraz ma niższą emisję dwutlenku siarki i innych gazów szkodliwych dla atmosfery. To sprawia, że jest bardziej zgodny z aktualnymi normami ekologicznym.

Ekogroszek a tradycyjny węgiel

Ekogroszek, będący rodzajem węgla kamiennego, przewyższa tradycyjny węgiel pod wieloma względami.

Przede wszystkim charakteryzuje się większą jednorodnością w zakresie wielkości i kształtu ziaren, co (przy odpowiednim spalaniu w specjalnym kotle) przekłada się na bardziej efektywne i stabilne spalanie. Dlatego też cechuje go wysoka kaloryczność, mimo że ilość zużytego paliwa w porównaniu do tradycyjnego węgla jest zdecydowanie mniejsza. Wysoka kaloryczność ekogroszku może oznaczać też obniżenie kosztów ogrzewania domu. Osobną kwestią jest natomiast fakt, że ekogroszek generuje mniej popiołu i szkodliwych substancji, co sprawia, że jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Tradycyjny węgiel, choć często tańszy, może okazać się mniej ekonomiczny, ponieważ ma niższą efektywność energetyczną. Dodatkowo cechuje go większa emisja zanieczyszczeń, generuje duże ilości CO2 i innych szkodliwych gazów.

Jeśli natomiast chodzi o aspekty praktyczne użytkowania obu rodzajów paliwa. Ekogroszek, ze względu na swoją wysoką kaloryczność, wymaga rzadszego doładowywania. Przekłada się to na wygodniejsze i mniej pracochłonne użytkowanie, szczególnie w systemach z automatycznym podajnikiem. Minusem może być jednak fakt, że aby móc odpowiednio spalać tego rodzaju paliwo, należy wyposażyć się w kocioł, którego zakup i montaż stanowią dużą inwestycję. Ta natomiast z pewnością zwróci się po czasie.

Użytkowanie ekogroszku w praktyce

Tak, jak wyżej wspomniano, aby efektywnie wykorzystać ekogroszek, kluczowe jest stosowanie odpowiedniego kotła z automatycznym podajnikiem. Zapewnia to równomierne spalanie i minimalizuje konieczność ciągłego dosypywania paliwa. W tym kontekście istotne jest też to, aby wybrany ekogroszek był wysokiej jakości i nie powodował powstawania spieków. Tego typu produkt będzie charakteryzował się wartością opałową powyżej 24 MJ/kg oraz niską zawartością substancji niepalnych i siarki. Podczas produkcji wysokiej jakości ekogroszku, powinien on być przechowywany w odpowiednich warunkach po to, aby nie wzrastała jego wilgotność. Użytkowanie gorszego paliwa, pochodzącego od nierenomowanych producentów przełoży się na mniejszą efektywność spalania oraz na emitowanie szkodliwych substancji. Wpłynie też negatywnie na żywotność pieca.

Odpowiednie użytkowanie ekogroszku obejmuje regularne czyszczenie kotła i popielnika. W ten sposób zapobiega się zakłóceniom w pracy urządzenia i utrzymuje wysoką efektywność spalania. Ponadto istotne jest ustawienie odpowiedniej temperatury, która mieści się w granicach 50-70 stopni Celsjusza i regulowanie procesu spalania. Ważne, aby każdy podszedł indywidualnie do ustawienia sterownika pieca na ekogroszek. Najlepiej jest przetestować różne ustawienia i wybrać takie, które faktycznie przyczynią się do wzrostu efektywności ogrzewania.

Dlaczego warto postawić na ekogroszek?

Ekogroszek jako źródło ogrzewania domu niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które łączy w sobie ekonomiczność, wydajność energetyczną oraz troskę o środowisko. Jego stosowanie może spowodować oszczędności, zarówno pieniędzy, jak i czasu, który należy poświęcić na dorzucanie do tradycyjnego pieca na węgiel. Pod tymi względami przewyższa on węgiel, który jest mniej praktyczny i efektywny w użytkowaniu.