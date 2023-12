W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia nt. przepisów Prawa łowieckiego. Wyrok wydany został w składzie naruszającym zasady mające zastosowanie do wyboru sędziów TK i istotę prawa do sądu – zaznaczono w dodanej do Dziennika Ustaw adnotacji.