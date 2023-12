Domeną naszych czasów jest oryginalność i zrywanie z konwenansami. Wyraźnie można to zaobserwować nie tylko w modzie, która przeciwstawia się kanonom, ale i w trendach wnętrzarskich, coraz odważniej promujących niebanalność i wyrazistość. Odzwierciedleniem tych tendencji jest zaskakująca w swej estetyce i wymykająca się utartym schematom dekometria – pewnie wkraczająca do projektów domów i mieszkań. Co to za styl i jak się nim inspirować, urządzając swoje cztery kąty?