Do Polski dotrze dziś Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą od słowackich skautów.

Uroczyste przekazanie nastąpi podczas mszy o 8.30 w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Czyńmy pokój”.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa.

O 11.00 rozpocznie się msza święta z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju w kaplicy w Schronisku na Głodówce

„To płomień z Groty Narodzenia Pańskiego, który jest przekazywany w międzynarodowej sztafecie jako symbol nadziei, braterstwa i pokoju. ZHP to ponad 105 tysięcy harcerzy i harcerek, dzięki nim światło dotrze na każdy wigilijny stół w Polsce. Wyruszą do swoich miejscowości i tym samy rozproszą światło po całej Polsce”

– mówi podharcmistrzyni Olga Junkuszew, rzeczniczka prasowa ZHP.

Betlejemskie Światło Pokoju

Zgodnie z tradycją, Betlejemskie Światło Pokoju harcerze zaniosą do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ale także do różnych organizacji, aby zapłonęło na wigilijnych stołach stając się symbolem pokoju i braterstwa.

W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Czyńmy pokój”.

„W czasach, gdy w Ukrainie toczy się wojna, gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody, akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, aby zainicjować refleksję nad tym, czym jest pokój oraz ukazać różne jego wymiary”

– przekazano w komunikacie ZHP.

Zaznaczono, że tegoroczne hasło „Czyńmy pokój” wpisuje się także w dziękczynienie rodziny harcerskiej w naszym kraju za ustanowienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerstwa polskiego.

„Bł. Frelichowski jako harcerz, kapłan niósł ludziom pokój poprzez harcerską służbę świadczenia dobra bliźniemu, poprzez poświęcenie własnego życia dla innych, dając w trudnych czasach wojny i niewoli w obozie koncentracyjnym w Dachau nadzieję tym, którzy cierpieli i żyli w nieustannym lęku”

– przypomniano w komunikacie.

Jak zaznaczyli harcerze, „przekazując święty płomień z Betlejem chcemy wypełniać nasze zadanie z tymi, z którymi dzielimy się tym darem, by realnie czynić pokój w życiu i by przeżyć święta Bożego Narodzenia w pokoju oraz dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku”.

Jego przybycie poprzedził Betlejemski Zlot harcerzy w Zakopanem, który rozpocznie się w piątek 8 grudnia apelem, po którym odbędzie się widowisko – pokaz malowania na piasku ukazujący tradycję Betlejemskiego Światła Pokoju. Drugiego dnia zlotu zaplanowana jest gra terenowa złożona z 6 tras tematycznych do wyboru. Następnie na Dolnej Równi otwarte zostanie miasteczko zlotowe. Zjazd zwieńczy msza w kaplicy ZHP na Głodówce.

sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.