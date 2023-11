W ostatnim czasie dociera do nas dość sporo informacji o kolejnych zabytkowych artefaktach odkrytych na terenie naszego regionu. Za ich odkrycie odpowiadają bardzo często pasjonaci historii, którzy przeszukują lubuskie lasy czy pola w poszukiwaniu ciekawych znalezisk. Wiele z nich świadczy o niezwykle interesującej i burzliwej historii Ziemi Lubuskiej, która była w przeszłości areną wielu wojen, przemarszów obcych armii czy przesiedleń ludzi z innych terenów. W odkrywanie tych materialnych śladów przeszłości zaangażowani są m.in. członkowie Lubuskiej Grupy Ekspoloracyjnej Nadodrze, którzy mają już na koncie wiele tego typu sukcesów. Co udało im się znaleźć? Jak prowadzone są takie poszukiwania? Co na to przepisy i służby państwowe? O tym opowiedzą nam Sławomir Stańczak, prezes Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej oraz Franciszek Łuckiewicz, pasjonat historii i założyciel prywatnego muzeum historycznego w Żarach.